Apple и Samsung исключат из перечня параллельного импорта в России

С 27 мая несколько десятков иностранных компаний, включая Apple, Samsung, Acer, LG и Nvidia, будут исключены из перечня товаров, доступных россиянам по параллельному импорту. Об этом сообщил Минпромторг.

Требование не распространяется на товары из стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), а также на трансграничную торговлю при заказе напрямую у зарубежных селлеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.