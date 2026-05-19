19 мая, 18:45Экономика
Apple и Samsung исключат из перечня параллельного импорта в России
С 27 мая несколько десятков иностранных компаний, включая Apple, Samsung, Acer, LG и Nvidia, будут исключены из перечня товаров, доступных россиянам по параллельному импорту. Об этом сообщил Минпромторг.
Требование не распространяется на товары из стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), а также на трансграничную торговлю при заказе напрямую у зарубежных селлеров.
