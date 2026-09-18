Зрители могут выиграть экскурсию в редакцию телеканала Москва 24

Телеканал Москва 24 проводит розыгрыш в рамках рубрики "Районы, кварталы". В течение 20 дней определят 20 победителей, которых пригласят на экскурсию в редакцию и подарят мерч.

До 16:00 в эфире будут показывать районы Москвы, которые изменились за последнее время. Участникам нужно определить район и отправить его название в чат-бот телеканала. Вместе с ответом необходимо указать имя и номер телефона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.