В Москве провели уникальные операции по замене сустава с помощью робота

В столичной больнице № 31 имени академика Г. М. Савельевой провели первые уникальные операции на тазобедренном суставе. Его заменили протезом с применением полностью автономной роботической системы, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом робот не заменял врачей, а выступал в роли высокоточного помощника. Перед операцией специалисты выполнили компьютерную томографию и создали на ее основе трехмерные модели, после чего подготовили индивидуальные планы операций.

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