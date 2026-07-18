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18 июля, 18:15

Происшествия

Wildberries выплатит по 2 млн руб семьям погибших при ударах по логистическим центрам

Wildberries выплатит по 2 млн руб семьям погибших при ударах по логистическим центрам

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Компания Wildberries окажет материальную помощь пострадавшим в результате ударов Вооруженных сил Украины по логистическим центрам маркетплейса. Об этом сообщила генеральный директор фирмы Татьяна Ким.

Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, выплатят по 1 миллиону рублей. Кроме того, компания прорабатывает механизм компенсаций продавцам за утраченный товар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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