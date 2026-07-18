Wildberries выплатит по 2 млн руб семьям погибших при ударах по логистическим центрам

Компания Wildberries окажет материальную помощь пострадавшим в результате ударов Вооруженных сил Украины по логистическим центрам маркетплейса. Об этом сообщила генеральный директор фирмы Татьяна Ким.

Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей. Пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, выплатят по 1 миллиону рублей. Кроме того, компания прорабатывает механизм компенсаций продавцам за утраченный товар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

