Мошенники начали использовать схему СМС-бомбинга для доступа к аккаунтам. Злоумышленники массово отправляют абоненту сообщения от имени госорганов, банков и других организаций, чтобы вызвать панику.

Затем под видом мобильного оператора они звонят жертве и выманивают код из СМС якобы для прекращения атаки. Получив код, мошенники получают доступ к личным данным и аккаунтам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.