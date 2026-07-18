18 июля, 09:15Безопасность
Мошенники начали использовать схему СМС-бомбинга для доступа к аккаунтам
Мошенники начали использовать схему СМС-бомбинга для доступа к аккаунтам. Злоумышленники массово отправляют абоненту сообщения от имени госорганов, банков и других организаций, чтобы вызвать панику.
Затем под видом мобильного оператора они звонят жертве и выманивают код из СМС якобы для прекращения атаки. Получив код, мошенники получают доступ к личным данным и аккаунтам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.