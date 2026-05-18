18 мая, 12:15Транспорт
Реконструкция МСД после пожара может занять несколько месяцев
Реконструкция Московского скоростного диаметра после пожара на Амурской улице может занять несколько месяцев. Об этом сообщил доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ Сергей Зеге.
Съезд с МСД в 5-й проезд Подбельского временно закрыт, в район Богородское предлагают ехать альтернативными маршрутами. От Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе перекрыта внутренняя сторона диаметра.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.