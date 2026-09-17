Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать один московский район, которым в этот раз был Левобережный.

Победителя выбрали с помощью рандомайзера. Им в этот раз стала Фатима, номер телефона которой заканчивается на 85-18.

Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.