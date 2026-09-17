Большинство россиян поддержали самозапрет на соцсети перед сном

Большинство россиян хотели бы установить самозапрет на использование соцсетей перед сном. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Ученые выяснили, что просмотр постов и рилсов более 2,5 часа в день связан с повышенным риском депрессии. Исследователи проанализировали почти 200 тысяч анкет за 11 лет и учли такие факторы, как образование, работа, просмотр телепередач, игры и использование интернета.

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