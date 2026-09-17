Около 90 тысяч верующих поклонились мощам Спиридона Тримифунтского в Москве

Около 90 тысяч верующих уже поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Москве. Во вторник, 15 сентября, мощам поклонились 35 200 человек, 16-го числа – 51 150.

Мощи будут доступны верующим до 20 сентября. Проход к храму от станции метро "Кропоткинская" закрыт, паломникам рекомендуют пользоваться станциями "Полянка", "Третьяковская" и "Октябрьская".

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