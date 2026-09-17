Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 14:15

Общество

Около 90 тысяч верующих поклонились мощам Спиридона Тримифунтского в Москве

Около 90 тысяч верующих поклонились мощам Спиридона Тримифунтского в Москве

В Москве закрыли проход к храму Христа Спасителя от станции метро "Кропоткинская"

Более 51 тысячи паломников поклонились мощам святителя Спиридона в Москве 16 сентября

Тысячи москвичей пришли поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского растянулась от Крымского до Патриаршего моста

Время ожидания в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского доходило до 6–7 часов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 сентября

Верующим рекомендовали заранее планировать маршрут к храму Христа Спасителя

Зрительница Москвы 24 показала очередь к храму Христа Спасителя с воды

Доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского 16 сентября будет открыт до 20:00

Около 90 тысяч верующих уже поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Москве. Во вторник, 15 сентября, мощам поклонились 35 200 человек, 16-го числа – 51 150.

Мощи будут доступны верующим до 20 сентября. Проход к храму от станции метро "Кропоткинская" закрыт, паломникам рекомендуют пользоваться станциями "Полянка", "Третьяковская" и "Октябрьская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
религияобществогородвидеоАлина Гилева

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика