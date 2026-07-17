Москвичей предупредили о перекрытиях в районе "Лужников" 18 июля

В субботу, 18 июля, в районе спорткомплекса "Лужники" введут временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

С 08:00 будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 и до завершения мероприятия движение также перекроют на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, а также на Проектируемом проезде № 2309.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.