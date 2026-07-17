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17 июля, 12:00

Шоу-бизнес

Бывший танцор Татьяны Булановой ответил певице на обвинения в соцсетях

Бывший танцор Татьяны Булановой ответил певице на обвинения в соцсетях

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Бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля обратился к певице в соцсетях после ее интервью. Артистка заявила, что бывшие танцоры работали "спустя рукава". Берегуля отметил, что подтанцовка много лет устраивала певицу, и призвал прекратить негативные высказывания в их адрес.

Конфликт между певицей и бывшими танцорами длится почти год. Эксперты считают, что публичные конфликты снижают доверие к артистам, и рекомендуют выяснять отношения лично. Директор певицы отказался комментировать ситуацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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