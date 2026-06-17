Исследователи из Колумбийского университета тестируют метод исправления генов в эмбрионах

Исследователи из Колумбийского университета испытали технологию базового редактирования ДНК эмбрионов. В отличие от генетических ножниц, она не разрезает ДНК, а точечно заменяет одну генетическую "букву" на другую.

Ученые надеются, что в будущем такой подход поможет предотвращать тяжелые наследственные болезни еще на стадии эмбриона, однако до применения технологии в медицине пока далеко. Главная проблема метода в том, что после редактирования исправляются не все клетки эмбриона, а только часть.

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