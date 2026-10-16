Жители Подмосковья стали чаще замечать волков

В Подмосковье жители разных городов сообщают о встречах с волками. По данным из социальных сетей, выходы хищников к людям фиксировали не менее 10 раз.

При этом в комитете лесного хозяйства региона заявили, что о массовом нашествии волков в Подмосковье речи не идет.

О том, почему волки стали выходить к людям и что делать при встрече со зверем, в эфире телеканала Москва 24 рассказал доктор биологических наук, заслуженный эколог России Анатолий Кудактин.

