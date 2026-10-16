В школьных брюках для мальчиков обнаружили превышение содержания фенолов. Об этом сообщили в Роскачестве по итогам проверки школьной формы.

Такие вещества могут вызывать раздражение кожи и слизистых, аллергические реакции и головные боли.

Проверка также выявила нарушения в маркировке состава тканей. Производители указывали недостоверную или неполную информацию о сырье. Вместо шерсти, хлопка или вискозы использовали полиэстер. Нарушения обнаружили в продукции двух российских брендов.

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