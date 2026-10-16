Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 13:45

Общество

В школьных брюках для мальчиков обнаружили превышение содержания фенолов

В школьных брюках для мальчиков обнаружили превышение содержания фенолов

Температура воздуха может подняться до 19 градусов в Москве 17 октября

Теплая осенняя погода установится в Москве в ближайшие дни

Столичные рестораны начали принимать брони на новогоднюю ночь

Телеканал Москва 24 предложил зрителям поделиться осенними кадрами

Москвичам пообещали до 17 градусов тепла 17 октября

В Подмосковье заметили не менее 10 волков

Москвич прогулялся с бобром по Нагатинской набережной

В Общественной палате предложили изменить время начала уроков в школах

"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 октября

В школьных брюках для мальчиков обнаружили превышение содержания фенолов. Об этом сообщили в Роскачестве по итогам проверки школьной формы.

Такие вещества могут вызывать раздражение кожи и слизистых, аллергические реакции и головные боли.

Проверка также выявила нарушения в маркировке состава тканей. Производители указывали недостоверную или неполную информацию о сырье. Вместо шерсти, хлопка или вискозы использовали полиэстер. Нарушения обнаружили в продукции двух российских брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика