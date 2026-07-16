Наталья Орейро запросила 28 млн рублей за выступление на корпоративе в Москве

Певица Наталья Орейро запросила 28 миллионов рублей за часовое выступление без фонограммы на частном корпоративе в Москве. Выступление под фонограмму обойдется в 19 миллионов рублей.

В райдере артистки указаны проживание в двухкомнатном люксе одного из пятизвездочных отелей, шторы блэк-аут, а также растительная пища, кедровое молоко, кола без сахара и дубайский шоколад.

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