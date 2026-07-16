Врач рассказала об опасных последствиях пирсинга

Пирсинг может привести к аллергической реакции, воспалению, повреждению нервов и другим осложнениям. Об этом рассказала врач общей практики Елена Павлова.

По словам специалиста, даже при соблюдении всех рекомендаций после прокола могут возникнуть контактный дерматит, отек, рубцы, онемение и нарушение чувствительности. В отдельных случаях осложнения затрагивают нервные окончания.

Как отметила мастер по пирсингу Ната Рочева, перед процедурой необходимо оценить анатомические особенности клиента. Если прокол может навредить здоровью или не сможет нормально зажить, от него следует отказаться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.