Носители вируса Эбола могут оказаться в аэропортах Европы и Азии в течение 30 дней

Японские математики рассчитали, как скоро носители вируса Эбола могут оказаться в крупнейших аэропортах Европы и Азии. По данным математиков, это произойдет в течение 30 дней.

Риски проникновения Эболы в Бельгию, Францию и Турцию достигают около 90%. Эти направления определили как самые уязвимые.

Исследование основано на анализе авиамаршрутов, которыми потенциально могут воспользоваться носители патогена из Республики Конго и Уганды, где распространена лихорадка.

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