Тысячи верующих пришли поклониться мощам Спиридона Тримифунтского в Москве

Тысячи верующих выстроились в очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве. Время ожидания составляет около 4,5 часа.

Мощи святого доступны для паломников с 15 по 20 сентября. Одновременно в храме находится частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. В РПЦ уточнили, что очередь к обеим святыням будет общей.

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