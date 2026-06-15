Сына крон-принцессы Норвегии приговорили к 4 годам тюрьмы

Сына крон-принцессы Норвегии Мариуса Борга Хейби приговорили к 4 годам тюрьмы за преступления на сексуальной почве. Его признали виновным по 2 пунктам, еще по 2 оправдали. Всего обвинений насчитывается более 70.

Прокурор требовал для него 7 лет, но адвокаты просили уменьшить сроки на 1,5 года. Сам осужденный свою вину отрицал, признал только случай домашнего насилия. Хейби находится под стражей с 2 февраля. Адвокаты подали уже 4 прошение о его освобождении.

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