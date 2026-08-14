Марафон финансовой грамотности стартовал в парке "Зарядье"

В парке "Зарядье" стартовал марафон финансовой грамотности. В течение 12 дней москвичи и гости столицы смогут узнать, как управлять семейным бюджетом, оформить налоговый вычет и инвестировать.

Эксперты также расскажут о маркетинговых уловках и о том, как избежать импульсивных покупок, а также объяснят основы кибербезопасности. Всего подготовили более 350 мероприятий.

Отдельную программу подготовили для детей. Ребят ждут игры и занятия, на которых они узнают, откуда берутся деньги и как накопить на мечту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

