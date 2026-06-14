Юрист назвал алгоритм действий при затоплении автомобиля из-за ливня

Если автомобиль затопило из-за обильных осадков, то нужно провести оценку ущерба. Об этом заявил автоюрист Юрий Капштык.

В самом начале, сразу после инцидента, нужно вызвать сотрудников ГАИ, а затем обратиться в Гидрометцентр за справкой.

Уже после этого нужно провести техническую экспертизу и составить претензию в организацию, которая отвечает за обслуживание ливневой канализации.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.