Сергунина рассказала о подписании международных соглашений на Неделе моды в Москве

На седьмой Московской неделе моды заключили четыре международных соглашения. Общий объем сделок составляет почти 350 миллионов рублей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, организатор мероприятия – Фонд моды – договорился о сотрудничестве с профильными ассоциациями из четырех государств – Белоруссии, Казахстана, Кении и Бангладеш. Российские дизайнеры представят свои коллекции в этих странах. Также отечественные модельеры отправятся в Индию и Испанию. На следующий год запланированы поездки в Китай и Армению.

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