Московская неделя интерьера и дизайна объединила больше 1 тысячи брендов

Московская неделя интерьера и дизайна объединила больше 1 тысячи российских и зарубежных брендов, в том числе Африки и Индии. Внутри можно увидеть сотни стендов с мебелью, светильниками и декором.

У входа собралась огромная очередь желающих попасть внутрь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



