13 августа, 18:45Культура
Московская неделя интерьера и дизайна объединила больше 1 тысячи брендов
Московская неделя интерьера и дизайна объединила больше 1 тысячи российских и зарубежных брендов, в том числе Африки и Индии. Внутри можно увидеть сотни стендов с мебелью, светильниками и декором.
У входа собралась огромная очередь желающих попасть внутрь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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