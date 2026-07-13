Новости социального блока Москвы

За год более 630 пар отметили юбилеи брака в центрах московского долголетия. Для них составляют индивидуальный сценарий, основанный на важных событиях семейной истории. Чаще всего в торжествах участвовали "золотые" юбиляры – более 280 пар.

"В Москве мы последовательно переосмысливаем подход к медицинской инфраструктуре. В рамках развития философии исцеляющей среды совместно с Департаментом культуры города Москвы мы запускаем новый проект. Теперь в столичных стационарах будут проходить выступления артистов и театральных коллективов, а ведущие музеи города организуют познавательные выставки. Такие мероприятия помогут наполнить привычную больничную обстановку новыми красками и зарядить пациентов позитивными эмоциями. А медики, в свою очередь, смогут восстановиться и получить вдохновение для своей работы", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Почти 25 тысяч московским десятиклассников провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах города. Для школьников организовали 370 смен в технических, экономических, медицинских и ИТ-вузах. Это помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии еще в школе.