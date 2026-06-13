Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве из-за ливня и града

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве из-за сильного ливня, гроз и града. Скорость порывов ветра достигает 17 метров в секунду.

Городские службы работают в усиленном режиме для оперативного реагирования на возникающие проблемы. Дептранс сообщил о вероятных корректировках маршрутов наземного транспорта и призвал граждан воздержаться от выхода на улицу без необходимости.

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