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13 июня, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 июня

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 июня

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В Москве, в том числе в районе Южное Бутово, разыгралась непогода: сильный ветер пригибает кусты к земле, а ливень и гроза, по прогнозам, продлятся до 03:00. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, в ближайшие дни возможно выпадение до половины месячной нормы осадков.

В Одинцовском округе столкнулись грузовик и рейсовый микроавтобус, в результате чего автобус опрокинулся на бок. Число погибших выросло до двух, более 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Антон Филиппов сдавал свои автомобили в прокат через компанию Анны Вавиловой, которая приходится племянницей его жене. Первые два года бизнес приносил пассивный доход, позволяя выплачивать кредиты, но в октябре Вавилова перестала выходить на связь и скрылась, забрав имущество и деньги. Мужчина остался с многомиллионными долгами и потерянными машинами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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