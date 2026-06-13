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13 июня, 16:30

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Мультимедийное шоу представили на "Матрешке Москвы"

Мультимедийное шоу представили на "Матрешке Москвы"

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Мультимедийное шоу представили на инновационной достопримечательности "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье". Тематический сюжет "Код России" состоит из 30 сцен и рассказывает о многообразии народов и культуры страны.

Для каждого эпизода разработали цифровую фигуру современной матрешки. Например, в видеоряде об искусстве ее наряд состоит из нот, в сцене про науку – из звездного неба и атома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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