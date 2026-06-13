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Новости

Новости

13 июня, 16:30

Экономика

Новости мира: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 1 трлн долларов

Новости мира: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 1 трлн долларов

Россельхознадзор запретил ввоз подкарантинной продукции из Армении

Новости мира: Илон Маск стал первым в мире триллионером

Медиаэксперт оценил последствия ограничений Россельхознадзора для Армении

Финансовый эксперт оценил влияние мер по импорту из Армении на российский рынок

Россельхознадзор ограничил ввоз подкарантинной продукции из Армении

30 высокотехнологичных производств запустят в Москве

Новости мира: Илон Маск стал первым триллионером в истории

Ввоз подкарантинной продукции из Армении ограничат с 12 июня

Москва открыла серию отраслевых стратегических сессий с бизнесом

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 1 триллион долларов. Это произошло после выхода на биржу SpaceX, акции которой резко выросли в цене. Существенно разбогатели и сотрудники компании.

Команда Демократической Республики Конго прибыла на чемпионат мира по футболу в костюмах с леопардовыми узорами. Спортсмены вернулись на чемпионат впервые за 52 года после своего единственного участия в 1974 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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