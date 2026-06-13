Новости мира: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 1 трлн долларов

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 1 триллион долларов. Это произошло после выхода на биржу SpaceX, акции которой резко выросли в цене. Существенно разбогатели и сотрудники компании.

Команда Демократической Республики Конго прибыла на чемпионат мира по футболу в костюмах с леопардовыми узорами. Спортсмены вернулись на чемпионат впервые за 52 года после своего единственного участия в 1974 году.

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