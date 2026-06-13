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13 июня, 13:30

Экономика

Медиаэксперт оценил последствия ограничений Россельхознадзора для Армении

Медиаэксперт оценил последствия ограничений Россельхознадзора для Армении

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Торговый оборот Армении с Россией составляет несколько миллиардов долларов, значительную часть которого занимает агропродукция, рассказал медиаэксперт, политический обозреватель из Армении Тигран Кочарян.

По его словам, вопрос о том, сможет ли Евросоюз взять на себя этот объем поставок, остается открытым. Кочарян добавил, что на фоне ограничений Россельхознадзора, введенных из-за капрового жука, армянские фермеры стали распродавать урожай по сниженным ценам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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