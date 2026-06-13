Новости спорта: российский хоккеист Кучеров снова признан самым ценным игроком сезона НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров получил "Харт Трофи" как самый ценный игрок своей команды. Он стал финалистом третий год подряд и выиграл трофей во второй раз.

В Канаде официально стартовал чемпионат мира по футболу. Перед матчем хозяев с Боснией и Герцеговиной в Торонто прошло масштабное шоу, однако стадион заполнился лишь частично. Игра завершилась со счетом 1:1.

В США окружной суд разрешил провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Активисты пытались оспорить шоу, заявляя о нарушении законодательства, но иск отклонили. Бои пройдут на специально построенной арене, а организаторы пообещали выделить около 700 тысяч долларов на восстановление газона после мероприятия.

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