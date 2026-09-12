Мощам Спиридона Тримифунтского смогут поклониться верующие в Москве

Верующие в Москве смогут поклониться мощам Спиридона Тримифунтского с 15 по 19 сентября. Святыню доставили с острова Корфу по благословению Патриарха Кирилла. Доступ к мощам откроют в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Организаторы рекомендуют верующим одеваться по погоде, брать запас воды и следить за информацией на официальных ресурсах РПЦ. Выход со станции метро "Кропоткинская" к храму в эти дни будет недоступен. Пройти можно будет от станций "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская".

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