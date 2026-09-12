Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 08:45

Общество

Мощам Спиридона Тримифунтского смогут поклониться верующие в Москве

Мощам Спиридона Тримифунтского смогут поклониться верующие в Москве

Верующие со всей России приехали в Москву, чтобы поклониться мощам Дмитрия Донского

Паломники со всей России приехали в Москву, чтобы поклониться мощам Дмитрия Донского

Верующие собрались в храме Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам Дмитрия Донского

Верующие рассказали, как прошел крестный ход в Москве

С 7 сентября верующие могут поклониться мощам Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя

Крестный ход прошел в Москве

Верующие смогут поклониться мощам Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя

В столице завершился Общемосковский крестный ход

Десятки тысяч человек приняли участие в Общемосковском крестном ходе

Верующие в Москве смогут поклониться мощам Спиридона Тримифунтского с 15 по 19 сентября. Святыню доставили с острова Корфу по благословению Патриарха Кирилла. Доступ к мощам откроют в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Организаторы рекомендуют верующим одеваться по погоде, брать запас воды и следить за информацией на официальных ресурсах РПЦ. Выход со станции метро "Кропоткинская" к храму в эти дни будет недоступен. Пройти можно будет от станций "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
религияобществогородвидеоЕгор Бедуля

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика