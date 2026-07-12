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Новости

12 июля, 19:50

События

Костюмированный фестиваль "Это сап, Москва!" прошел в Серебряном бору

Костюмированный фестиваль "Это сап, Москва!" прошел в Серебряном бору

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Братья Марио, Белка и Стрелка, императрица Екатерина II. 12 июля в парке "Серебряный бор" прошел костюмированный фестиваль "Это сап, Москва!". Участники боролись за победу в конкурсе на лучший наряд. Самые креативные получили призы в 11 номинациях.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с гостями фестиваля и узнала о нюансах создания их необычных образов.

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