Костюмированный фестиваль "Это сап, Москва!" прошел в Серебряном бору

Братья Марио, Белка и Стрелка, императрица Екатерина II. 12 июля в парке "Серебряный бор" прошел костюмированный фестиваль "Это сап, Москва!". Участники боролись за победу в конкурсе на лучший наряд. Самые креативные получили призы в 11 номинациях.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с гостями фестиваля и узнала о нюансах создания их необычных образов.