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Новости

12 июля, 19:15

Общество

В Москве 12 и 13 июля выпадет до 35 литров осадков

В Москве 12 и 13 июля выпадет до 35 литров осадков

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В Москве в ближайшие дни, 12 и 13 июля, сохранятся ливни, а местами возможны грозы. Метеорологи отметили, что высокая температура и большое количество влаги создали условия для появления мощных грозовых облаков, которые могут приносить шквалы и град.

По прогнозу, в воскресенье и понедельник в Центральной России выпадет до 35 литров осадков на квадратный метр. При этом температура воздуха снизится до плюс 19–22 градусов, а вероятность сильных гроз и других опасных явлений уменьшится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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