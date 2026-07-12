В Москве 12 и 13 июля выпадет до 35 литров осадков

В Москве в ближайшие дни, 12 и 13 июля, сохранятся ливни, а местами возможны грозы. Метеорологи отметили, что высокая температура и большое количество влаги создали условия для появления мощных грозовых облаков, которые могут приносить шквалы и град.

По прогнозу, в воскресенье и понедельник в Центральной России выпадет до 35 литров осадков на квадратный метр. При этом температура воздуха снизится до плюс 19–22 градусов, а вероятность сильных гроз и других опасных явлений уменьшится.

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