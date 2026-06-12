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12 июня, 12:30

Мэр Москвы

Собянин поздравил ветерана Владимира Полосова с 100-летним юбилеем

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Москвич, педагог и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Полосов отмечает столетний юбилей. С круглой датой его поздравил Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр пожелал ветерану крепкого здоровья и активного долголетия. Когда началась война, Владимиру Полосову было 15 лет. Тогда в Ленинграде он строил окопы, помогал обезвреживать зажигательные бомбы и патрулировал улицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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