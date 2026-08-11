11 августа, 22:15Общество
Интенсивность дождя в Москве в 40 раз превысила климатическую норму
Интенсивность дождя в столице превысила норму в 40 раз. Об этом сообщают синоптики. Дожди продлятся как минимум два дня. Также ожидаются грозы и усиление ветра.
Начало августа в Москве оказалось одним из самых жарких за последние 80 лет. Как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, первые 10 дней месяца вошли в топ-5 погодного рейтинга.
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