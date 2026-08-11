Дождь, гроза и сильный ветер накрыли Москву

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду накрыли Москвы. Непогода в столице сохранится до 22:00. Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В ближайшие 2 дня в Москве будет прохладно и пасмурно. По прогнозам Гидрометцентра, днем температура воздуха будет подниматься до 17 градусов. Похолодание принесет североатлантический циклон. К выходным в столице снова ожидается солнечная погода.

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