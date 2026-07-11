Жители жилого комплекса в Подмосковье организовали общую теплицу во дворе

Жители одного из жилых комплексов Подмосковья организовали во дворе общую теплицу для выращивания овощей. Перед началом работ собственники согласовали проект на общем собрании, а обустройство теплицы выполнили своими силами при поддержке управляющей компании.

Юристы отмечают, что перед установкой теплицы необходимо определить статус земельного участка, иначе возможны штрафы и требования о сносе. Эксперты также рекомендуют использовать безопасный грунт и чистую воду, а урожай при необходимости проверять в аккредитованной лаборатории.

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