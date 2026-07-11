Суперциклон обрушился на Московский регион. В Наро-Фоминском округе сильный смерч разрушил крыши нескольких частных домов, пострадавших нет. В Шаховском округе ураган повредил вольеры в приюте для животных, ветер сдвигал и ломал конструкции.

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 11 июля ненастье обойдет столицу стороной, осадки затронут только западные окраины. Городские службы переведены в режим повышенной готовности, москвичей призывают к осторожности и просят не парковать машины под деревьями.

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