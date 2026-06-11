11 июня, 12:45Туризм
Около 6 млн туристов побывали в Москве в первом квартале 2026 года
Около 6 миллионов человек побывали в Москве только в первом квартале 2026 года. Больше полумиллиона из них были иностранцами. Это на 5% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в городском комитете по туризму.
Число путешественников из стран дальнего зарубежья увеличилось на 12%. Примерно половина из них из Китая, следом идут Индия и Турция. КНР оказалась в лидерах во многом благодаря культурным проектам двух стран и взаимному безвизовому режиму.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.