График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 12:45

Туризм

Около 6 млн туристов побывали в Москве в первом квартале 2026 года

Около 6 млн туристов побывали в Москве в первом квартале 2026 года

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Около 6 миллионов человек побывали в Москве только в первом квартале 2026 года. Больше полумиллиона из них были иностранцами. Это на 5% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в городском комитете по туризму.

Число путешественников из стран дальнего зарубежья увеличилось на 12%. Примерно половина из них из Китая, следом идут Индия и Турция. КНР оказалась в лидерах во многом благодаря культурным проектам двух стран и взаимному безвизовому режиму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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