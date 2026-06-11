График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 11:15

Общество

Журналистка Москвы 24 стала пешим курьером, чтобы испытать работу в жару

Журналистка Москвы 24 стала пешим курьером, чтобы испытать работу в жару

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Журналистка Москвы 24 Александра Суркова устроилась курьером, чтобы на собственном опыте проверить, как проходит работа в условиях жары. Она выбрала пеший формат.

При работе по 8 часов в день зарплата пеших курьеров в столице может составить около 83 тысяч рублей в месяц. Для них предусмотрены "дружественные" рестораны, где можно отдохнуть, а также пункты бесплатной раздачи воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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