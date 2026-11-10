Средний размер социальной пенсии в России превысил 16,5 тысячи рублей

Средний размер социальной пенсии в России в октябре превысил 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Социального фонда. За год выплата увеличилась примерно на 1 тысячу рублей.

Социальную пенсию назначают по старости, инвалидности или в случае потери кормильца. На нее могут рассчитывать в том числе граждане, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

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