Телезрители Москвы 24 прислали фото термометров в редакцию

Телезрители прислали фотографии своих термометров. Снимки поступили из Люберец, Марусина, района Капотня и Саларьева. Все материалы будут показаны в эфире.

Телеканал Москва 24 предлагает зрителям делиться информацией о температуре за окном. Прислать видео, фото и сообщения о городских событиях можно через чат-бот телеканала. Для этого необходимо перейти по QR-коду на экране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.