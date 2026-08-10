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10 августа, 16:30

Культура

Круглый стол "Культурные традиции как основа патриотического воспитания" прошел в Москве

Круглый стол "Культурные традиции как основа патриотического воспитания" прошел в Москве

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Развитие городских проектов и новые инициативы, способствующие сохранению исторической памяти и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи, обсудили эксперты на круглом столе "Культурные традиции как основа патриотического воспитания". Встреча состоялась 10 августа в Центральном Доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе на Суворовской площади. Организатором выступила фракция партии "Единая Россия" в Мосгордуме.

В обсуждении приняли участие депутаты, представители федеральных и городских органов власти, общественных и молодежных организаций, учреждений культуры и волонтерского сообщества, а также участники СВО и ветераны боевых действий.

"Культурные традиции – это про то, как мы живем сегодня и что передадим дальше. Эффективность патриотического воспитания напрямую зависит от того, насколько искренним и живым будет контакт с молодым человеком. Очень хорошо работают личные истории, диалог, возможность задать вопрос и услышать ответ от того, кто защищал и защищает Россию. Наша задача – сделать так, чтобы каждый культурный проект в Москве создавал такую возможность. Чтобы через музеи, театры и городские фестивали молодежь получала информацию и проживала чувство сопричастности к истории своей семьи и страны", – отметила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", модератор круглого стола Дарья Борисова.

Один из участников мероприятия, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Асафов отметил роль школьных музейных проектов в патриотическом воспитании: благодаря им дети самостоятельно проводят экскурсии, исследуют архивы и создают экспозиции. Их развитию в том числе способствует поддержка на общероссийском уровне. В пример эксперт привел проект "Школьный музей Победы", который Музей Победы реализует вместе с департаментом образования и науки Москвы. К нему присоединись порядка 2,8 тысячи школьных экспозиций из всех субъектов РФ и нескольких стран ближнего зарубежья.

"В Москве уже создана комплексная система патриотического воспитания, и культурные пространства органично встроены в этот процесс. Задания олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы", которая в прошедшем учебном году объединила более 130 тысяч участников, выполняются на площадках библиотек, выставочных пространств, исторических объектов города. Еще один проект – "Музеи – детям", возможностями которого с начала 2026 года воспользовались более 435 тысяч раз. Значимым шагом становится переход от участия к авторству: юные москвичи создают маршруты памяти по своим районам, проводят исследования для школьных музеев, ставят спектакли о земляках и берут шефство над памятными местами. Все эти форматы стали эффективными и возможными благодаря работе учителей, музейных работников, экскурсоводов, руководителей школьных театров и волонтерских объединений. Важно поддерживать и готовить таких наставников наравне с проведением самих мероприятий", – сказал Асафов.

Еще один востребованный формат воспитания гражданской ответственности, продолжил участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Шонов, представляют собой военно-патриотические клубы. Сегодня в столичной системе образования действует более 500 таких объединений, где занимается свыше 36 тыс. учащихся. Шонов также обратил внимание на выстроенную в Москве программу волонтерских патриотических инициатив, интерес к которой растет.

"Патриотическое воспитание строится на нескольких принципах: уважении к культуре, преемственности поколений, взаимопомощи и привычке участвовать в общих делах. Эти ценности лежат в основе системы кадетских классов, которые открыты в 225 школах и объединяют больше 25 тысяч учащихся. Эту работу продолжают внешкольные проекты, например, "Связь поколений", который действует на востоке столицы. Он направлен на вовлечение молодежи округа в патриотические мероприятия. Совместно с ветеранами боевых действий школьники проводят акции по уходу за памятниками, высаживают деревья и кустарники, создавая "Аллеи героев", занимаются спортом, волонтерскими инициативами. Юные москвичи также навещают ветеранов боевых действий, беседуют с ними, записывают их воспоминания, помогают с бытовыми вопросами. Только за последний год в округе к проекту присоединились 15 школ и 7 ветеранских организаций. Уверен, что масштабировать такие практики на другие округа столицы будет полезно, и опыт восточного округа может помочь", – подчеркнул Шонов.

Участники также рассмотрели роль военно-исторического и культурного наследия в формировании патриотического сознания, практики вовлечения молодежи в городские культурные и добровольческие проекты, работу патриотических движений и механизмы поддержки общественных инициатив. Отдельное внимание уделили преемственности поколений, наставничеству, сохранению исторической памяти, а также включению культурно-просветительских мероприятий в программы поддержки участников СВО и членов их семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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