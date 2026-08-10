Музейная неделя стартовала в Москве

В Москве стартовала музейная неделя. До 16 августа десятки городских музеев, галерей и выставочных залов можно посетить бесплатно.

10 августа москвичей ждут в Старом Английском Дворе в парке "Зарядье" и музее-панораме "Бородинская битва". В другие дни недели можно бесплатно попасть в "Царицыно", Музей космонавтики, "Коломенское", Музей обороны Москвы и другие культурные площадки.

Для посещения необходимо заранее оформить электронный билет через сервис "Мосбилет". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.