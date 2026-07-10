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10 июля, 21:15

События

"Гидрофлай Фест" собрал в Москве экстремалов из 17 стран мира

"Гидрофлай Фест" собрал в Москве экстремалов из 17 стран мира

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10 июля на Круглом пруду в Измайловском парке стартовало одно из самых зрелищных событий этого лета – двухдневный "Гидрофлай Фест". Мероприятие объединило водные экстремальные виды спорта и собрало сильнейших участников из 17 стран мира.

Программа включала спортивные состязания и показательные выступления в нескольких дисциплинах. Зрители могли следить за тем, как спортсмены летают на устройствах с реактивной тягой, скользят по воде на досках с мотором и делают головокружительные трюки на гидроциклах.

О том, как экстремальный водный спорт покоряет столицу, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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