"Гидрофлай Фест" собрал в Москве экстремалов из 17 стран мира

10 июля на Круглом пруду в Измайловском парке стартовало одно из самых зрелищных событий этого лета – двухдневный "Гидрофлай Фест". Мероприятие объединило водные экстремальные виды спорта и собрало сильнейших участников из 17 стран мира.

Программа включала спортивные состязания и показательные выступления в нескольких дисциплинах. Зрители могли следить за тем, как спортсмены летают на устройствах с реактивной тягой, скользят по воде на досках с мотором и делают головокружительные трюки на гидроциклах.

О том, как экстремальный водный спорт покоряет столицу, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.