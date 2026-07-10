Новак заявил, что нефтяные компании держат цены на АЗС на уровне не выше инфляции

Нефтяные компании удерживают цены на АЗС на уровне не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. При этом он отметил, что ряд перекупщиков используют ситуацию на рынке топлива ради наживы, поэтому антимонопольной службе необходимо внимательно следить за ценообразованием.

Также вице-премьер сообщил, что принимаются все меры для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов, поскольку именно из-за атак на них возник дефицит топлива.

В то же время в Сети появились интерактивные карты АЗС, на которых можно проверить наличие бензина. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.