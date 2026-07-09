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09 июля, 20:30

Культура

Продолжение комедии "На деревню дедушке" представят в Москве 9 июля

Продолжение комедии "На деревню дедушке" представят в Москве 9 июля

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В Москве 9 июля пройдет премьера второй части комедии "На деревню дедушке". Если в первой части основой сюжета был конфликт поколений, то теперь привычную жизнь героя нарушает приезд Виктора – дипломата по профессии и второго дедушки Владика. Его появление нарушает привычную жизнь героев и становится началом семейного соперничества.

Съемки картины проходили в Подмосковье при участии телеканала "Россия 1". По словам участников проекта, за месяц работы съемочная группа стала настоящей семьей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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