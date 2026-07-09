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09 июля, 16:30

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Капитальный ремонт больницы ГКБ им Буянова завершат до конца года

Капитальный ремонт больницы ГКБ им Буянова завершат до конца года

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Капитальный ремонт главного лечебного корпуса городской клинической больницы имени В. М. Буянова завершат до конца года. Здание будет соответствовать современным стандартам.

Фасад украсят черные и бежевые панели, вход будет выполнен в виде стеклянного купола. Внутри появятся зоны госпитализации и ожидания. На территории больницы создадут прогулочную зону с лавочками, беседками и навесами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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