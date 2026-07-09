09 июля, 16:30Город
Капитальный ремонт больницы ГКБ им Буянова завершат до конца года
Капитальный ремонт главного лечебного корпуса городской клинической больницы имени В. М. Буянова завершат до конца года. Здание будет соответствовать современным стандартам.
Фасад украсят черные и бежевые панели, вход будет выполнен в виде стеклянного купола. Внутри появятся зоны госпитализации и ожидания. На территории больницы создадут прогулочную зону с лавочками, беседками и навесами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.