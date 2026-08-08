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Новости

08 августа, 20:45

Спорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 августа

День физкультурника отметили на стадионе "Москвич" в столице

В Москве прошел Кубок мэра по триатлону

"Забег 2030" начнется у "Лужников" вечером 8 августа

Одной из площадок для празднования Дня физкультурника стал центр "Динамо"

Фестиваль в честь Дня физкультурника состоялся в Москве

Зрители телеканала Москва 24 могут прислать видео своих тренировок

200 тренировок подготовили для москвичей в День физкультурника

День физкультурника отметили на стадионе "Москвич"

Зрители Москвы 24 делятся кадрами своих тренировок

Столица масштабно отметила День физкультурника. Для москвичей провели 200 тренировок по 20 видам спорта. Одной из главных площадок стал олимпийский комплекс "Лужники", где прошли тренировки по бегу, женскому фитнесу, интеллектуальному спорту и гребле.

Очередная волна жары в Москве закончилась. Дожди и похолодание до плюс 20 градусов ожидаются с середины следующей недели. В субботу, 8 августа, температура в столице составляет плюс 26 градусов. В воскресенье, 9 августа, станет прохладнее.

Фестиваль "Вкусы России" в рамках масштабного проекта "Лето в Москве" стартует 13 августа на ВДНХ. Там можно будет найти фермерскую продукцию и блюда разных народов более чем из 75 регионов страны. Например, выборгские крендели и тульские пряники, адыгейский сыр и сургутский хлеб, астраханскую воблу, байкальскую смолку, уральское варенье из одуванчиков, а также камчатские гребешки, магаданский пирог с неркой и смоленские улитки в пряном соусе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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