Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 августа

Столица масштабно отметила День физкультурника. Для москвичей провели 200 тренировок по 20 видам спорта. Одной из главных площадок стал олимпийский комплекс "Лужники", где прошли тренировки по бегу, женскому фитнесу, интеллектуальному спорту и гребле.

Очередная волна жары в Москве закончилась. Дожди и похолодание до плюс 20 градусов ожидаются с середины следующей недели. В субботу, 8 августа, температура в столице составляет плюс 26 градусов. В воскресенье, 9 августа, станет прохладнее.

Фестиваль "Вкусы России" в рамках масштабного проекта "Лето в Москве" стартует 13 августа на ВДНХ. Там можно будет найти фермерскую продукцию и блюда разных народов более чем из 75 регионов страны. Например, выборгские крендели и тульские пряники, адыгейский сыр и сургутский хлеб, астраханскую воблу, байкальскую смолку, уральское варенье из одуванчиков, а также камчатские гребешки, магаданский пирог с неркой и смоленские улитки в пряном соусе.

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