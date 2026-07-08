В центре Москвы ограничат движение 11 июля

В центре Москвы 11 июля временно ограничат движение из-за проведения парада ретротранспорта. Как сообщили в столичном Дептрансе, до 18:00 будет закрыт проезд по Белгородскому проезду, а также по Чистопрудному бульвару в сторону Мясницкой улицы и Покровки. Парковка на этих участках будет запрещена до 20:00.

До 12:00 ограничения также будут действовать на отдельных участках Садовнического проезда. Кроме того, водителей предупредили о кратковременных перекрытиях в Устьинском проезде, на Яузском и Покровском бульварах, а также на Большом Устьинском мосту.

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